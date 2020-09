Alan Ritchson jako Jack Reacher w serialu Amazona! 0

Castingi przyniosły spodziewany rezultat, bowiem włodarze Amazona nareszcie znaleźli odtwórcę głównej roli w serialu o Jacku Reacherze. Tytułowego bohatera sportretuje Alan Ritchson.

fot. materiały prasowe

Ritchson w ostatnim czasie wystąpił w serialu Titans czy Blood Drive. Kojarzyć możecie go także z głównej roli w produkcji Blue Mountain State. Zagrał także Aquamana w serialu Tajemnice Smallville. Jeśli zaś chodzi o jego występy w produkcjach filmowych to pojawił się w drugiej części Igrzysk śmierci, a także w obu częściach Wojowniczych Żółwi Ninja.

W serialowy projekt Amazona zaangażowany jest Nick Santora, który pracował przy takich produkcjach jak Skorpion czy Skazany na śmierć. Pełni on funkcję showrunnera, producenta wykonawczego oraz autora scenariusza. Podstawą pierwszego sezonu serialu będzie powieść Poziom śmierci – pierwsza odsłona bestsellerowego cyklu.

Jack Reacher to bohater stworzony przez pisarza Lee Childa. Jego przygody zostały przetłumaczone na 49 języków i trafiły do 101 krajów na całym świecie. Do tej pory sprzedano sto milionów kopii książek o byłym majorze Żandarmerii Wojskowej Armii Stanów Zjednoczonych.

W 2012 roku premierę miał film kinowy Jack Reacher: Jednym strzałem, w którym rolę tytułową zagrał Tom Cruise. W 2016 roku do kin trafił natomiast sequel Jack Reacher: Nigdy nie wracaj.

Co sądzicie o wyborze Ritchsona na nowego Jacka Reachera?

Źrodło: variety