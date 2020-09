Helios zaprasza na Mini Maraton serii "After" 0

Już 11 września Nocne Maratony Filmowe zapraszają na wieczór pełen uczuć, doznań i namiętności! Na początek ekranizacja bestsellerowej powieści autorstwa Anny Todd – AFTER. Nieśmiała Tessa poznaje buntowniczego Hardina, który wywraca jej świat do góry nogami. Następnie, dalsze losy młodych kochanków w premierowym AFTER 2. Czy skrywane tajemnice z przeszłości staną na ich drodze do szczęścia? Jesteśmy przekonani, że taka dawka emocji jeszcze długo po powrocie do domu nie pozwoli Wam zasnąć. Czy jesteście na to gotowi?

Start: 11.09.2020, godz. 21:00

Zagrane zostaną:

Więcej szczegółów znajdziecie na stronie HELIOS.PL.

Pilna uczennica i oddana córka Tessa Young zaczyna pierwszy rok college’u z wielkimi ambicjami. Doskonale wie, co chce osiągnąć, jaką drogą ma podążać i kim powinna się stać. To uporządkowane życie rozpadnie się jak domek z kart w chwili, gdy Tessa spotka tajemniczego Hardina Scotta. W jego spojrzeniu kryje się mrok, jego ciało pokrywają tatuaże, a jego zachowanie pełne jest buntu. Hardin jest wszystkim, czego Tessa starała się unikać w dotychczasowym życiu, ale po jednym spotkaniu nad jeziorem stanie się wszystkim, czego Tessa będzie odtąd pragnąć. Chłopak otworzy przed grzeczną i do bólu przyzwoitą Tessą, świat uczuć, doznań i namiętności, o jakie nigdy wcześniej by siebie nie podejrzewała. Odtąd nic już nie będzie takie samo…szczególnie że wkrótce na jaw wyjdzie tajemnica z przeszłości Hardina Scotta.

Tessa wciąż nie potrafi wybaczyć i zaufać Hardinowi, po tym co między nimi zaszło. Aby wyleczyć się z namiętności, rzuca się w wir pracy. Dzięki talentowi i urodzie szybko odnajduje się w nowym poukładanym świecie. Poznany w pracy przystojny i odpowiedzialny Trevor wydaje się idealną „odtrutką” na mrocznego i skomplikowanego Hardina. Tessa wydaje się być gotowa na nowy związek, ale Hardin nie zamierza się poddać. Jest gotów na wszystko, by udowodnić Tessie, że jego uczucia są szczere. Jednak porywcza, dzika natura i skrywane w sercu sekrety sprzed lat, znów mogą mu stanąć na drodze do szczęścia. Szczególnie, że Trevor okazuje się wyrafinowanym i cynicznym graczem, któremu nieobce są podstęp i manipulacja.

Źrodło: Helios