"Borat 2" - teaser i data premiery filmu na Amazonie 0

Najpierw pojawiła się dosyć nieoczekiwana informacja o filmie Borat 2, a teraz pojawiła się nieoczekiwana data premiery komediowej produkcji. Film zadebiutuje już w październiku na Amazon Prime.

Dopiero co informowaliśmy Was o zastraszająco długim tytule drugiej części przygód obywatela Kazachstanu chcącego zrobić ze swojej ojczyzny drugą Amerykę (przypomnienie dla tych, którzy nie czytali artykułu → Borat: Gift of Pornographic Monkey to Vice Premiere Mikhael Pence to Make Benefit Recently Diminished Nation of Kazakhstan), a już mamy dla Was kolejne dobre wiadomości. Sequel zadebiutuje w ofercie platformy streamingowej Amazon Prime Video, która jest dostępna także w Polsce. Premiera będzie miała miejsce 23 października.

W sieci pojawił się także krótki teaser zapowiadający powrót Borata:

Teraz nie pozostaje nam nic innego, jak czekać na pełny zwiastun filmu oraz szczegóły dotyczące fabuły. Oczywiście w rolę tytułową po raz kolejny wcieli się jedyny w swoim rodzaju Sacha Baron Cohen.

Pierwszy Borat był absolutnym kasowym hitem. Produkcja zrealizowana w konwencji mockumentu zarobiła na całym świecie 262 mln dolarów (budżet wyniósł zaledwie 18 mln dolarów).

Źrodło: Twitter