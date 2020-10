Sequel ''Nie oddychaj'' otrzymał swoją datę premiery 0

Studio Sony Pictures ustanowiło datę premiery sequela hitowego filmu Nie oddychaj z 2016 roku. Kolejne przygody Ślepca, w którego wciela się Stephen Lang zadebiutują na kinowym ekranie w przyszłe wakacje.

Ustaloną datą premiery filmu Nie oddychaj 2 jest 13 sierpnia 2021 roku. Teraz większość filmów przenosi się na daty letnie, bowiem jest nadzieja, iż w przyszłym roku podobnie jak w tym miesiące te będą o wiele spokojniejsze i mniej restrykcyjne niż obecnie. W ten sam weekend swoją premierę mieć będzie thriller Deep Water od 20th Century Studios.

Za reżyserię filmu odpowiada Rodo Sayagues, dla którego jest to debiut reżyserski. Był on współautorem scenariusza do części pierwszej, a także z Fede Alvarezem pracował przy filmie Martwe zło.

Akcja sequela rozgrywać ma się na kilka lat po inwazji na dom ślepego mężczyzny, który zmuszony był ratować swój dobytek, przed trójką liczących na łatwy łup włamywaczy. Starszy mężczyzna miał jednak też swoje mroczne tajemnice. Teraz prowadzi spokojne życie, jednak do czasu, bowiem dogonią go grzechy przeszłości. W ukrytej przed wścibskimi oczami chatce żyje wraz z młodą dziewczynką, którą przygarnął, gdy została sierotą po pożarze jej domu. Jednak ślepiec znowu zostaje obiektem dla złych ludzi, tym razem są to porywacze, którzy uprowadzając dziewczynkę, zmuszają go do opuszczenia bezpiecznego miejsca.

Według wcześniejszych doniesień produkcja filmu została już zakończona. Teraz trwać będą prace postprodukcyjne.

