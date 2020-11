Czy Maks Mikkelsen będzie nowym Grindelwaldem? 1

Po tym jak Warner Bros. zrezygnował z usług Johnny'ego Deppa, który portretował postać Gellerta Grindelwalda w serii Fantastyczne zwierzęta, rozpoczęto poszukiwanie nowego aktora, który wcieli się w tego bohatera. Jak donoszą zagraniczne media wstępne rozmowy w tej sprawie prowadzi już Mads Mikkelsen.

Przypomnijmy wytwórnia sama poprosiła Johnny’ego Deppa o rezygnacje z roli Grindelwalda. Poinformował o tym sam aktor na swoim mediach społecznościowych. Warner Bros. podjął taką decyzję po tym jak Depp przegrał sprawę o zniesławienie z dziennikiem The Sun, który to nazwał go damskim bokserem bijącym żonę.

Mads Mikkelsen aktor, którego kojarzyć możemy z roli dr Hannibala Lectera w serialu Hannibal prowadzi wstępne rozmowy z wytwórnią Warner Bros. w celu przejęcia roli złego czarnoksiężnika i dołączenie do uniwersum Harry’ego Pottera. Po rezygnacji z Deppa reżyser David Yates zrobił potencjalną listę aktorów mogących zastąpić gwiazdora i Mikkelsen był jego pierwszym wyborem.

Co o tym sądzicie? Czy Mikkelsen to dobry kandydat na Grindelwalda?

Premiera trzeciej części Fantastycznych zwierząt zaplanowana jest na 15 lipca 2022 roku.

