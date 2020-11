Będzie 2. sezon serialu "Siły kosmiczne" 0

Steve Carell ponownie wyruszy w kosmos. Netflix ogłosił, że rozpocznie prace nad kontynuacją serialu Siły kosmiczne. Nie zostało ujawnione, kiedy ukaże się drugi sezon, ale wiadomo, że zdjęcia rozpoczną się w przyszłym roku.

Aby zaoszczędzić na kosztach, produkcja drugiego sezonu przenosi się z Los Angeles do Vancouver. Twórcami serialu są Carell i Greg Daniels, a dołączy do nich Norm Hiscock (Brooklyn 9-9, Parks and Recreation).

Siły kosmiczne to komedia o ludziach odpowiedzialnych za stworzenie na Ziemi czegoś w rodzaju amerykańskich sił zbrojnych zajmujących się działaniami kosmicznymi. Generał Mark R. Naird – uznany pilot Sił Powietrznych USA otrzymuje zadanie poprowadzenia nowo utworzonej szóstej formacji sił zbrojnych USA – Sił Kosmicznych. Wraz z zespołem naukowców oraz “Spacemanami” pracuje nad zadaniem otrzymanym od Białego Domu. Mają wspólnie jak najszybciej sprawić, że Amerykanie (ponownie) staną na Księżycu i całkowicie zdominują kosmos.

Główna rola w serialu przypadła Steve’owi Carellowi, jest on także współtwórcą produkcji. W obsadzie partnerują mu m.in. John Malkovich, Diana Silvers, Lisa Kudrow, Tawny Newsome, Alex Sparrow i Ben Schwartz.

