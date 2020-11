W ostatnich latach zdecydowanie popularniejszym wyjściem dla twórców była realizacja rebootu zamiast sequela. Inną drogą poszli ludzie odpowiedzialni za kolejny Krzyk. Zamiast rebootu zdecydowali się na sequel. Tyler Gillett, który reżyseruje wspólnie z Mattem Bettinellim-Olpinem wyjaśnił dlaczego tak się stało.

Myślę, że był to strach, do którego Matt nawiązał czytając scenariusz. Te cztery filmy mają tak wielką wagę. To pokazuje spuściznę tych bohaterów. Fakt, że jest tak wiele postaci, o których tak wiele osób chce wiedzieć więcej, chce, aby z tymi bohaterami było więcej historii. Jest to pewien poziom miłości i szacunku do świata stworzonego przez Wesa Cravena i Kevina Williamsona. Dlatego wydało nam się, że jedynym sposobem, aby zrobić to dobrze, będzie stworzenie łączności. Tym właśnie są te filmy, rodowodem. Opowiadają o ewolucji popkultury i gatunku. Nie możesz mieć czegoś nowego bez ukłonu przed tym, co było wcześniej.