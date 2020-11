Angaż Rihanny do "Czarnej Pantery 2" to plotka 0

Na początku tygodnia, w niektórych mediach pojawiły się informacje na temat angażu popularnej piosenkarki do filmu Czarna Pantera 2. Fanów MCU uspokajamy – Rihanna nie pojawi się w widowisku Marvela.

Rihanna, czyli jedna z najpopularniejszych wokalistek na świecie, od czasu do czasu lubi pobawić się w aktorstwo. Co prawda nie wychodzi jej to najlepiej, jednak ma już w swojej filmografii kilka głośnych hollywoodzkich produkcji, takich jak Battleship: Bitwa o Ziemię czy Ocean's 8. W poniedziałek pojawiła się plotka, że do swojej listy będzie mogła dopisać jedno z widowisk należących do Kinowego Uniwersum Marvela.

Fani zauważyli, że na początku tygodnia Rihanna została dodana przez Google do obsady filmu Czarna Pantera 2. Oczywiście w ten sposób narodziły się spekulacje na temat jej występu w superprodukcji Marvela. Nie wszystko w sieci jest jednak prawdą, co potwierdził portal E! Online. Na ten moment Rihanna nie dołączyła do obsady filmu i raczej tak się nie stanie.

Produkcja filmu Czarna Pantera 2 ma wystartować w lipcu 2021 roku. Aktualnie trwają prace związane ze scenariuszem, ponieważ po śmierci Chadwicka Bosemana, twórcy muszą sporo rzeczy przepisać lub napisać na nowo. Premiera widowiska planowana jest na 2022 rok.

Źrodło: E! Online