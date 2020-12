Hulu kasuje serial "Helstrom" 0

Hulu potwierdziła anulowanie serialu Marvela Helstrom. Tajemnicze dziedzictwo, demoniczne rodzeństwo i zło wcielone jednak nie doczekają się 2. sezonu.

Ruch był w pełni oczekiwany. Helstrom pochodzi z nieistniejącej już telewizji Marvel i nie jest częścią strategii telewizyjnej Marvel Studios dotyczącej seriali zintegrowanych z MCU, które działają wyłącznie na Disney +. W ramach kontraktu z Marvel Television, Hulu ma także dwa animowane seriale, które przynajmniej na razie wydają się niezagrożone.

Opis

Inspirowany postaciami z komiksów Marvela, Helstrom to mroczna historia rodzeństwa Daimona (Tom Austen) i Any Helstromów (Sydney Lemmon), dzieci tajemniczego oraz potężnego demona i seryjnego mordercy zarazem. Gdy Daimon i Ana są jeszcze dziećmi ich matka trafiła do szpitala psychiatrycznego w wyniku załamania na wieść o prawdziwej tożsamości ojca rodzeństwa. Mimo tragicznych wydarzeń z przeszłości Helstormowie na pozór prowadzą normalne życie. Daimon na co dzień jest profesorem antropologii a Ana właścicielką domu aukcyjnego. Jest to jedynie przykrywka dla ich mrocznych działań. Walcząc ze swoimi rodzinnymi koszmarami, rodzeństwo wykorzystuje swoje nienaturalne zdolności, by uchronić ludzkość przed skrywającymi się w ciemności jej najgorszymi przedstawicielami. Zarówno Daimon, jak i Ana robią to na swój własny, nieortodoksyjny sposób.

Helstrom miał swoją premierę 16 października 2020 roku, spotkał się niezbyt przychylnymi opiniami. Serial obecnie ma 27% na Rotten Tomatoes.

Źrodło: slashfilm.com