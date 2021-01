Godzilla vs Kong. Walkę czas zacząć ! 1

Firma Legendary i Warner Bros dotrzymały słowa i dla prawdziwych kinomaniaków nadchodzący poniedziałek schodzi na drugi plan, bo o to przed państwem pierwszy zwiastun filmu Godzilla vs Kong.

Dwa dni temu publikowaliśmy informację o nadchodzącym zwiastunie dwóch legendarnych potworów i dla tych, którzy budzili się spoceni ze snu po ryku Godzilli, mamy dobrą informację. Nie przedłużając i nie używając niepotrzebnych słów, zapraszam do oglądania.

Godzilla vs. Kong ukazuje pojedynek dwóch legendarnych przeciwników w spektakularnej batalii, której stawką są następne stulecia zagrożonego świata. Kong i jego obrońcy podejmują niebezpieczną wyprawę w celu odnalezienia prawdziwego domu kolosa. Towarzyszy im Jia, młoda sierota, którą z Kongiem łączy wyjątkowa i silna zażyłość. Niespodziewanie na drodze ekspedycji staje wściekła Godzilla, siejąc zniszczenie po całym globie. Monumentalne starcie tych dwóch tytanów, zaaranżowane przez pozostające w ukryciu siły, jest zaledwie początkiem tajemnicy, której rozwiązanie leży głęboko w jądrze Ziemi.

A dla tych co lubią również czytać, to mam pewną ciekawostkę. Godzilla jest przedstawicielem japońskiego gatunku filmowego Kaiju, co dosłownie znaczy "dziwna bestia" i przeważnie ukazuję się ją gdy atakuje duże miasta, walczy z wojskiem, albo innymi Kaiju. Każda z nich ma oczywiście charakter metaforyczny. Godzilla służy jako metafora broni nuklearnej i właśnie taką bombę dzisiaj wrzucono nam do sieci. Tutaj nie ma co czekać na film, bo film będzie dostępny dopiero od 17 marca, tutaj trzeba oglądać zwiastun.