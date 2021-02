Multipleksy opóźniają otwarcie kin 0

Jak informowaliśmy już wcześniej, w dniu dzisiejszym odbyła się konferencja polskiego rządu, na której ogłoszono poluzowanie obostrzeń. Wśród nich podano informację o ponownym otwarciu kin. Jednak multipleksy działające w Polsce postanowiły jeszcze chwilę poczekać i spokojnie przygotować się do uruchomienia swoich obiektów.

Jak dobrze wiemy ponowne uruchomienie wielu kina na raz jest na pewno kosztowne i wymaga sporej logistyki. Dlatego największe sieci kin w Polsce, postanowiły poczekać co się wydarzy po tych dwóch tygodniach, na które czasowo zezwolono na seanse kinowe. Oczywiście mniejsze kina planują skorzystać z tych z poluzowań. Poniżej mamy oświadczenia multipleksów:

Cinema City Poland

Wszyscy z ogromną niecierpliwością wyczekiwaliśmy możliwości ponownego otwarcia kin. Wiemy jak bardzo tęsknicie za dużym ekranem i emocjami, jakich można doświadczyć tylko na sali kinowej. Jednak możliwość bezpiecznego i racjonalnego otwarcia naszych placówek wymaga bardzo dokładnego zapoznania się z nowymi rozporządzeniami i wytycznymi.

To proces, który wymaga przede wszystkim zapewnienia bezpieczeństwa Wam i naszym pracownikom, ale również dostarczenia odpowiedniego repertuaru filmowego. Otwarcie kin w sytuacji możliwego ich ponownego zamknięcia z uwagi na zmienną sytuację epidemiczną, spowodowałoby nieodwracalne szkody dla wszystkich podmiotów działających na rynku. W ich interesie – zarówno jeśli chodzi o podmioty prowadzące kina, jak i dystrybutorów oraz producentów filmowych – jest otwarcie rynku kinowego w warunkach, w których takie ryzyko będzie możliwie jak najmniejsze. Dystrybutorzy potrzebują czasu na przygotowanie i wprowadzanie filmów do dystrybucji, w tym na prawidłowe przeprowadzenie kampanii marketingowych, a kina na dostosowanie swoich powierzchni do wszelkich wymogów sanitarnych, tak aby powitać Was w bezpiecznych warunkach. Dla biznesu kinowego bardzo istotna jest również możliwość konsumpcji na salach kinowych.

Dlatego decyzja Cinema City o ponownym otwarciu naszych placówek wymaga głębszej analizy i szczegółowego zapoznania się z nowymi wytycznymi Rządu odnośnie wyznaczonego reżimu sanitarnego. Możliwość otwarcia wszystkich kin w kraju w tym samym czasie, zbudowanie atrakcyjnego kalendarza premier, intensywnej promocji filmów oraz dopuszczalnej 50-procentowej frekwencji na sali, przy jednoczesnym zachowaniu możliwości obsługi barowej, to dla nas kluczowe aspekty, które wpływają na powodzenie powrotu kin. O ewentualnym otwarciu naszych placówek poinformujemy od razu po podjęciu takiej decyzji.

Helios Polska

Drodzy Widzowie, tak jak Wy, nie możemy się doczekać powrotu filmowych emocji na najwyższym poziomie! Potrzebujemy czasu, aby jak najlepiej przygotować się do ponownego otwarcia, dlatego prosimy Was o jeszcze trochę cierpliwości .

O konkretnej dacie otwarcia, a także repertuarze będziemy Was informować na bieżąco.

Multikino

