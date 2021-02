Black to aktor znany z wielu dobrych filmów, głównie komediowych. Na swojej liście ma m.in. występ w dwóch częściach nowej wersji Jumanji czy w filmowej Gęsiej skórce. W Borderlands Black nie wystąpi osobiście, a udzieli swojego głosu robotowi Claptrapowi. Ten niewielki robot to jedna z najbardziej charakterystycznych postaci z gry.

Claptrap to najzabawniejsza postać w grze, a Jack idealnie nadaje się do przeniesienia go na duży ekran. powiedział reżyser Eli Roth w swoim oświadczeniu