William Eubank wyreżyseruje siódmą część ''Paranormal Activity'' 0

Studia Paramount Pictures i Blumhouse pracują nad siódmą częścią popularnej i kasowej serii horrorów Paranormal Activity. Autor scenariusza do tej produkcji znany był już wcześniej, teraz obsadzone zostało drugie najważniejsze stanowisko – reżysera.

Za kamerą siódmej części Paranormal Activity stanie William Eubank. Nie ma on na swoim koncie zbyt wielu produkcji. Zadebiutował filmem science fiction Miłość w 2011 roku. Potem nakręcił thriller science fiction Sygnał oraz zeszłoroczny horror Głębia strachu z Kristen Stewart w roli głównej.

Nowy film pierwotnie zadebiutować miał w marcu tego roku. Jednak z powodu panującej pandemii nawet nie ruszyła jego produkcja. Dopiero kompletowana jest ekipa główna oraz obsada. Nową datą premiery jaką wyznaczyli twórcy jest 4 marca 2022 roku. O projekcie tym wiadomo na razie niezbyt wiele. Nie ma być on ani swoistym remake’m ani kontynuacją, raczej nowym filmem bazującym na dotychczasowej serii. Pewnym jest, iż twórcy pozostaną wierni stylistyce found footage.

Seria Paranormal Activity to dla twórców wielki finansowy sukces. Pierwsza, powstała w 2007 roku część przy budżecie 15 tysięcy dolarów na całym świecie zarobiła aż 193 mln. Cała seria zarobiła do tej pory 890 mln dolarów co czyni ją w czołówce najlepiej zarabiających franczyz XXI wieku.

Źrodło: The Hollywood Reporter