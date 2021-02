Danny Elfman skomponuje muzykę do widowiska Marvela 0

Danny Elfman będzie odpowiedzialny za skomponowanie muzyki filmowej do jednego z najbardziej intrygujących projektów Marvela w historii.

Wybitny kompozytor muzyki filmowej, Danny Elfman skomponuje ścieżkę dźwiękową do widowiska Doctor Strange in the Multiverse of Madness, którego reżyserem jest Sam Raimi. Dla Elfmana nie będzie to pierwszyzna, jeśli chodzi o pracę przy produkcji na podstawie komiksu. Ba, nie będzie to dla niego debiut, jeśli chodzi o pracę z Raimim.

Panowie mieli okazję współpracować przy okazji trylogii o Spider-Manie, za którą odpowiadał filmowiec. Oprócz tego Danny Elfman skomponował też muzykę do takich komiksowych widowisk, jak Liga Sprawiedliwości, Hulk czy Hellboy: Złota armia.

Rozpoczynam prace pre-produkcyjne do "Doktora Strange’a 2", za który odpowiada Sam Raimi. Nawet, jeśli nie zacznę prawdziwego komponowania w ciągu kilku miesięcy, to i tak muszę nagrać trochę muzyki potrzebnej do pracy na planie.

oświadczył kompozytor

Naturalnie Danny Elfman nie zdradził nic, jeśli chodzi o sam film Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Premiera marvelowskiej superprodukcji będzie miała miejsce 25 marca 2022 roku. Co myślicie o tym wyborze kompozytora przez reżysera i Marvel Studios?

Źrodło: Inverse