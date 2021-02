Edgar Wright wyreżyseruje nowego ''Uciekiniera'' 0

Po ponad 30 latach od pierwszej filmowej adaptacji powieści Uciekinier (z ang. The Running Man) autorstwa Stephena Kinga wydanej pod pseudonimem Richard Bachman, studio Paramount pracuje nad jej ponownym przeniesieniem na szklany ekran. Ostatnie rozmowy w sprawie objęcia stanowiska reżysera i scenarzysty prowadzi Edgar Wright.

fot. materiały prasowe

Wright to filmowiec, który na swoim koncie ma już kilka dobrych produkcji. Należą do nich m.in. Wysyp żywych trupów, Przygody Tintina czy Baby Driver. Obecnie na swoją premierę oczekuje należący do gatunku horroru film Wrighta Last Night In Soho.

Historia ukazana w powieści Uciekinier rozgrywa się w dystopijnym świecie w 2025 roku w Stanach Zjednoczonych. Gospodarka kraju jest w ruinie, rośnie przemoc, a media opanowały kontrowersyjne i niebezpieczne programy rozrywkowe. Głównym bohaterem jest Ben Richards, który desperacko próbuje zarobić jakieś pieniądze, na ratowanie swojej ciężko chorej córki. Decyduje się na udział w jednym z teleturniei. Nosi on nazwę The Running Man. Zadaniem zawodnika jest ucieczka w dowolne miejsce na świecie, będąc ściganym przez łowców. Każda godzina życia zwiększa jego wygraną, każdy zabity policjant bądź łowca również. Stawką jest miliard dolarów, ale przeżyć trzeba, aż 30 dni…

Produkcja od Paramount nie ma być remake’m filmu z 1987 roku, a wierniejszą adaptacją powieści Kinga. Wrightowi w napisaniu scenariusza pomoże Michael Bacall. Producenci wykonawczy to m.in. Simon Kinberg i Audrey Chon.

Film z 1987 roku wyreżyserował Paul Michael Glaser, a w roli głównej wystąpił Arnold Schwarzenegger.

Źrodło: deadline