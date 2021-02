''Loki'' otrzymuje dokładną datę premiery 0

Loki to prawdopodobnie jedna z najbardziej oczekiwanych serialowych produkcji należących do Marvel Cinematic Universe. Disney+ nareszcie uchylił rąbka tajemnicy i zdradził datę premiery tej produkcji.

Trzeci z kolei serial MCU należący do czwartej fazy Marvela na platformie Disney+ zadebiutuje już 11 czerwca 2021 roku. Zerknijcie na poniższy wpis ogłaszający tą nowinę.

Pierwszym serialem jaki zadebiutował na platformie Disney+ jest WandaVision. W marcu doczekamy się produkcji The Falcon and the Winter Soldier. Po Lokim w kolejce na swoją premierę oczekuje jeszcze mnóstwo innych serii o marvelowskich superbohaterach m.in. Moon Knight, She-Hulk czy Hawkeye.

W serialu Loki w tytułowego nordyckiego boga psot wcieli się oczywiście Tom Hiddleston. Ostatnio widzieliśmy go uciekającego z jednym z Kamieni Nieskończoności w filmie Avengers: Koniec gry. Choć fabuła serialu nie została oficjalnie potwierdzona, to z dotychczasowych informacji wynika, iż zobaczymy Lokiego jak używa wykradzionego Tesseraktu do podróży w czasie. Będzie pojawiał się w różnych okresach historycznych pozostawiając po sobie ślad i wpływając na różne ważne wydarzenia. Seria ta ma mieć duży wpływ na całe MCU.

Źrodło: Twitter