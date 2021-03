Doskonały pierwszy plakat serialu ''Loki'' 0

Nareszcie możemy zapoznać się z pierwszym plakatem promującym nadchodzący serial Loki. Produkcja opowiadająca o przygodach nordyckiego boga psot już w czerwcu trafi na Disney+.

fot. materiały prasowe

Trzeba przyznać, że plakat wygląda naprawdę dobrze. Na pierwszym planie oczywiście Tom Hiddleston, który po raz kolejny wciela się w postać Lokiego. Za nim widzimy wielki zegar, który potwierdza charakter serialu, w którym to Loki, dzięki wykradzionemu Tesserkatowi będzie mógł podróżować w czasie.

Poniżej plakat w całej okazałości.

Choć fabuła serialu nie została oficjalnie potwierdzona, to z dotychczasowych informacji wynika, iż zobaczymy Lokiego jak używa wykradzionego Tesseraktu do podróży w czasie. Będzie pojawiał się w różnych okresach historycznych pozostawiając po sobie ślad i wpływając na różne ważne wydarzenia.

Loki jest trzecim z kolei serialem należącym do MCU, który zadebiutuje na platformie Disney+. W styczniu zadebiutował pierwszy z całej serii nadchodzących produkcji serial WandaVision. Dzisiaj swoją premierę ma The Falcon and the Winter Soldier. Loki do dystrybucji trafi 11 czerwca 2021 roku.

W obsadzie serialu oprócz Hiddlestona znajdują się także Sophia Di Martino, Owen Wilson, Gugu Mbatha-Raw, Cailey Fleming i Richard E. Grant.

Źrodło: ComingSoon, Twitter