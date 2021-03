Studio Morgan Creek planuje reboot ''Domu snów'' 0

Studio Morgan Creek Entertainment planuje nakręcić reboot psychologicznego horroru z 2011 roku Dom snów. Produkcja ta nie była kasowym hitem, ani nie otrzymała rewelacyjnych opinii od krytyków. Być może Morgan Creek ma nadzieję na lepsze opowiedzenie tej historii.

fot. materiały prasowe

Projekt jest już w fazie rozwoju. Nie wiadomo jednak kto zajmie główne stanowiska takie jak reżyser czy scenarzysta. Obsada rebootu również nie została jeszcze ujawniona.

Za reżyserię Domu snów odpowiada Jim Sheridan, który pracował na scenariuszu autorstwa Davida Loucka. W rolach głównych wystąpili Daniel Craig, Naomi Watts i Rachel Weisz.

Oto o czym opowiadał Dom snów:

Podobno wszystkie domy skrywają mroczne tajemnice. Niektórzy nie cofną się nawet przed zbrodnią, by wymazać po nich ślad… Mający na koncie szereg sukcesów wydawniczych Will Attenton wyprowadza się ze swoją rodziną z Nowego Jorku i zamieszkuje w malowniczym domu w Nowej Anglii. Gdy wraz z żoną Libby oraz dwiema córkami zaczyna się już przyzwyczajać do nowego lokum, dowiadują się, że zamordowano w nim poprzednią mieszkankę oraz jej dzieci. Podejrzewany o zbrodnię mąż i ojciec zabitych nadal żyje, a Willa oraz zaprzyjaźnioną z ofiarami sąsiadkę prześladuje przeczucie, że nie wszystkie poszlaki zostały odpowiednio zbadane. Próbując dopasować do siebie poszczególne elementy krwawej układanki, Will odkryje, że historia poprzedniego lokatora jego domu jest równie przerażająca, jak to, co może spotkać kolejną rodzinę, która znalazła w nim schronienie…

