Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

"Batwoman" - Wallis Day zastąpi Ruby Rose w roli Kate Kane 0

W dotychczas ostatnim odcinku 2. sezonu serialu Batwoman, fani dowiedzieli się wreszcie co tak naprawdę dzieje się z Kate Kane, którą w poprzedniej serii na ekranie portretowała Ruby Rose.

W dalszej części artykułu znajdują się spoilery!

Jak doskonale wiecie Javicia Leslie to nowa gwiazda serialu Batwoman, która przywdziała kostium tytułowej bohaterki po tym, jak Ruby Rose zdecydowała się zrezygnować z dalszego udziału w produkcji. Do tej pory wydawało się, że Kate Kane, którą kreowała niegdyś na ekranie pozostanie uśmiercona na wieki wieków. Nic z tych rzeczy.

W najnowszym odcinku 2. sezonu twórcy zasugerowali, że Kate żyje, jednak nie jest z nią najlepiej. Nie można jej rozpoznać z powodu obrażeń odniesionych w wypadku. Jej głowa jest zabandażowana, a ona sama przetrzymywana jest, jako zakładniczka. W dalszej części sezonu fani dowiedzą się, co stało się z niegdyś główną bohaterką serialu Batwoman. Co ciekawe Ruby Rose zostanie zastąpiona przez inną aktorkę, którą jest Wallis Day.

Dla brytyjskiej aktorki nie będzie to pierwszyzna, jeśli chodzi o występy w komisowych produkcjach. Zagrała jedną z głównych ról w serialu Krypton. Mogliśmy ją widzieć także w takich produkcjach, jak Jekyll and Hyde, Casanova i The Royals. Niedawno Wallis Day zakończyła pracę na planie filmu "Infinite" w reżyserii Antoine'a Fuqua, w którym zagra u boku hollywoodzkich gwiazd – Marka Wahlberga i Chiwetela Ejiofora.

Źrodło: Deadline