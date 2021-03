Poznajcie obsadę 7. części ''Paranormal Activity'' 0

Siódma część popularnej i kasowej serii horrorów Paranormal Activity nareszcie doczekała się ogłoszenia głównej obsady. W produkcji wystąpią Emily Bader, Roland Buck III, Dan Lippert i Henry Ayers-Brown.

fot. materiały prasowe

Za kamerą siódmej części Paranormal Activity stanie William Eubank. Nie ma on na swoim koncie zbyt wielu produkcji. Zadebiutował filmem science fiction Miłość w 2011 roku. Potem nakręcił thriller science fiction Sygnał oraz zeszłoroczny horror Głębia strachu z Kristen Stewart w roli głównej.

O projekcie tym wiadomo na razie niezbyt wiele, fabularne szczegóły trzymane są w tajemnicy. Nie ma być on ani swoistym remake’m ani kontynuacją, raczej nowym filmem bazującym na dotychczasowej serii. Pewnym jest, iż twórcy pozostaną wierni stylistyce found footage. Za scenariusz filmu odpowiada Christopher Landon, który napisał części od drugiej do piątej, a przy produkcji Paranormal Activity: Naznaczeni stanął jeszcze za kamerą.

Seria Paranormal Activity to dla twórców wielki finansowy sukces. Pierwsza, powstała w 2007 roku część przy budżecie 15 tysięcy dolarów na całym świecie zarobiła aż 193 mln. Cała seria zarobiła do tej pory 890 mln dolarów co czyni ją w czołówce najlepiej zarabiających franczyz XXI wieku.

Film ten, za produkcję którego odpowiadają studia Paramount Pictures i Blumhouse od razu trafi na platformę Paramount+. Nie wiadomo czy utrzymana zostanie dotychczasowa kinowa data premiery wyznaczona na 4 marca 2022 roku.

Źrodło: The Wrap