Amazon nabył prawa do ''The Tomorrow War''

Z powodu fatalnej sytuacji kin spowodowaną panującą pandemią, studio Skydance i wytwórnia Paramount Pictures wraz z początkiem tego roku, zdecydowały się wystawić The Tomorrow War na sprzedaż. Transakcja się udała i to widowisko science fiction nie trafi do kin, a na platformę Amazon.

Nabycie praw do dystrybucji The Tomorrow War kosztowało platformę około 200 mln dolarów. Film pierwotnie do kin trafić miał 23 lipca 2021 roku. Teraz data jego premiery została przyśpieszona. Na platformie Amazon zadebiutuje on 2 lipca.

Reżyserem filmu jest Chris McKay, który pracował na scenariuszu autorstwa Zacha Deana. Jego akcja została umiejscowiona w przyszłości, gdzie ludzkość musi toczyć ciężkie boje z kosmicznymi najeźdźcami. Niestety przegrana jest coraz bliżej, dlatego też naukowcy podejmują się szalonego planu przeniesienia do swojego świata żołnierzy z przeszłości.

Jestem bardzo dumny z tej niesamowitej obsady i ekipy. Pracowali oni w trudnych okolicznościach, aby stworzyć tej wyjątkowy, oryginalny film akcji science fiction. Bez najmniejszego wysiłku łączyli oni akcję, horror, komedię i dramat. To dla mnie spełnienie marzeń. Mam nadzieję, że publiczność tego lata będzie zachwycona. powiedział reżyser

Oprócz Pratta w obsadzie są też J.K. Simmons, Yvonne Strahovski, Betty Gilpin, Sam Richardson, Jasmine Matthews, Keith Powers, Mary Lynn Rajskub i Alan Trong.

Źrodło: ComingSoon