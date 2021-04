Dylan O'Brien w zwiastunie thrillera ''Flashback'' 0

Studio Lionsgate opublikowało pierwszą zapowiedź thrillera Flashback, w którym główny bohater nagle zaczyna doświadczać tajemniczych wizji o zaginionej dziewczynie. Gwiazdą produkcji jest Dylan O'Brien, aktor znany z filmu Miłość i potwory czy serialu Teen Wolf: Nastoletni wilkołak.

na zdjęciu Dylan O'Brien, serial ''Teen Wolf: Nastoletni wilkołak''

Jestem podekscytowany, że ten film wreszcie ujrzy dzienne światło na całym świecie. Myślę, że emocjonalna głębia tej historii zaskoczy. powiedział O’Brien

O’Brien wciela się w Fredricka Fitzella, młodego mężczyznę wiodącego zwyczajne życie do czasu, aż zaczynają nawiedzać go tajemnicze wizje. Ich bohaterką jest Cindy, koleżanka z klasy Fitzella, która zniknęła w dziwnych okolicznościach. O swoich wizjach opowiada starym kumplom z czasów liceum. Ci przypominają sobie o Mercurym – tajemniczym narkotyku jaki zażyli w czasie zaginięcia Cindy. Jedynym sposobem na odkrycie prawdy o jej losach jest ponowne jego zażycie i uwolnienie wspomnień, w których prawdopodobnie kryje się prawda…

Poniżej wspomniana zapowiedź.

W obsadzie filmu znajdują się także Maika Monroe, Hannah Gross, Keir Gilchrist, Amanda Brugel i Emory Cohen. Za jego scenariusz i reżyserię odpowiada Christopher MacBride.

Film nie mieści się w żadnej łatwej do opisania ramie gatunkowej. To po części thriller psychologiczny, po części dramat, horror i opowieść o dojrzewaniu. Dzięki temu, że nie można go konkretnie zaklasyfikować, jest czymś oryginalnym. powiedział MacBride

Flashback pierwotnie nosił tytuł The Education of Fredrick Fitzell. Pierwszy raz światło dzienne ujrzał on w październiku ubiegłego roku na Sitges Film Festival. Jego kinowa premiera odbędzie się 4 czerwca 2021 roku. W ten dzień trafi też na VOD.

Źrodło: ComingSoon