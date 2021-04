Dzisiaj na naszym rynku pojawiła się kolejna platforma VOD. Entclick bo to właśnie o niej mowa oferuje dla swoich użytkowników dostęp do popularnych hitów filmowych z lat 70., 80. i 90. Wszystkie te produkcje zostały poddane rekonstrukcji cyfrowej i są prezentowane w jakości HD i 4K.

Entclick na początek udostępnia 50 klasycznych pozycji kinowych – to klasyka sensacji, dramatu czy horroru, ale też obrazy należące do kina artystycznego.