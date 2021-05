Pierwszy kadr z sequela ''Nie oddychaj'' 0

Ujawniono pierwszy kadr pochodzący z sequela hitowego filmu Nie oddychaj z 2016 roku. Kolejne przygody Ślepca, w którego wciela się Stephen Lang zadebiutują na kinowym ekranie jeszcze w tym roku.

Niewiele wiadomo na temat fabuły nadchodzącej kontynuacji, ale wiemy, że Stephen Lang powróci, aby ponownie zagrać rolę Ślepca z oryginalnego filmu. Na pierwszym zdjęciu, które zostało opublikowane przez USA Today, Lang wymachuje młotkiem, gotowy do walki z kolejną grupą chcącą okraść jego dom.

USA Today ujawnił takze skromy opis fabuły kontynuacji, który brzmi: Horror, którego akcja toczy się lata po hicie z 2016 roku, pokazuje postać weterana Normana Nordstroma (Stephen Lang), który mieszka w odosobnionej chatce, ale jego spokój zostaje przerwany, gdy dopadają go grzechy z przeszłości.

Żadne inne informacje o castingu nie zostały ujawnione poza udziałem Langa. Możliwe, że jego przeszłe grzechy obejmą kolejne spotkanie z Rocky (Jane Levy), której udało się uciec z życiem w pierwszym filmie, ale to tylko spekulacje.

Za reżyserię filmu odpowiada Rodo Sayagues, dla którego jest to debiut reżyserski. Był on współautorem scenariusza do części pierwszej, a także z Fede Alvarezem pracował przy filmie Martwe zło.

Don’t Breathe 2 ukaże się w kinach 13 sierpnia 2021 roku.

Źrodło: movieweb.com