Fox zamyka serial ''Syn marnotrawny'' 0

Jak donoszą zagraniczne media stacja Fox zdecydowała się anulować serial Syn marnotrawny. Produkcja ta jest obecnie w trakcie emisji drugiego sezonu.

na zdjęciu Michael Sheen i Tom Payne, serial ''Syn marnotrawny''

Decyzję o nieprzedłużaniu serialu na kolejny sezon podjęto jeszcze przed końcem emisji obecnej serii. W tej sytuacji mający mieć swoją premierę za tydzień finałowy odcinek drugiego sezonu będzie tym wieńczącym całą historię.

Nie podano oficjalnych powodów tej decyzji. Prawdopodobnie druga seria nie przyciągnęła przed ekrany wystarczającej liczby widzów, bądź nie uzyskała odpowiednio pozytywnych ocen. Tą drugą możliwość jak podaje serwis Variety sugeruje jedna z osób związanych z produkcją.

Serial przedstawia losy kryminologa Malcolma Brighta (Tom Payne), który jest nieprześcigniony w tropieniu zabójców. Co sprawia, że doskonale wie jak myślą i potrafi przewidzieć ich kolejny ruch? Prawdopodobnie ma to zapisane w genach po swoim ojcu… seryjnym mordercy, znanemu szerzej jako „Chirurg” (Michael Sheen). Malcolm walczy z nękającymi go koszmarami z przeszłości oraz tajemnicami rodzinnymi, pomagając rozwiązać zagadki, których nikt inny nie potrafi rozwikłać. Zmagając się z problemami psychicznymi, manipulującą matką i ojcem zamkniętym w zakładzie psychiatrycznym, Malcolm wraz z nowojorską policją stara się zapobiec morderstwom. Wygląda na to, że ucieczka przed zbrodnią nie jest jednak możliwa.

Myślicie, że Fox podjął dobrą decyzję?

Źrodło: variety