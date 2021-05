Paramount+ wyznaczył datę premiery kontynuacji ''iCarly'' 1

Paramount+ podał datę premiery kontynuacji serialu iCarly, kolejnej produkcji, która po latach zalicza swój powrót. W rolach głównych aktorzy znani z oryginalnej serii.

fragment plakatu promującego serial ''iCarly''

Odnowienie składające się z 13 epizodów zadebiutuje już 17 czerwca 2021 roku, prawie 10 lat po zakończeniu emisji hitowego serialu Nickelodeona.

W obsadzie powracają Miranda Cosgrove, Nathan Kress i Jerry Trainor. Wcielają się oni odpowiednio w Carly Shay, Freddie’ego Bensona i Spencera Shaya. Dołączyli do nich Laci Mosley i Jaidyn Triplett. Mosley wciela się w współlokatorkę Carly i jej najlepszą przyjaciółkę imieniem Harper. Z kolei Triplett sportretuje złośliwą i znającą się na mediach społecznościowych pasierbicę Freddie’go – Millicent.

Za projekt odpowiada Jay Kogen. Kontynuacja iCarly ukaże nam dalsze losy Carly Shay i jej przyjaciół. Mają oni już po dwadzieścia lat i starają się połączyć pracę, miłość i rodzinne życie.

O czym opowiadał oryginalny serial?

Wszystko zaczęło się od nagrania uczniów do szkolnego konkursu talentów. Carly i Sam zostały sfilmowane plotkując o swojej nauczycielce i to feralne nagranie zostało umieszczone w Internecie. Jak się okazało, zrobiło nieprawdopodobną furorę wśród dzieciaków. I tak, Carly wpadła na pomysł stworzenia własnego show w Internecie. Tworzy ją razem ze swoją zwariowaną przyjaciółką Sam przy pomocy Freddy’ego, który obsługuje kamerę i inne sprawy techniczne. Produkcja biła rekordy oglądalności w różnych grupach wiekowych zdobywając nawet nominacje do nagrody Emmy w 2009 roku.

