Rozpoczęły się prace na planie sequela ''Shazam!''

Nareszcie ruszyły prace na planie oczekiwanej kontynuacji superbohaterskiego i niezwykle udanego filmu Shazam! z 2019 roku.

na zdjęciu Zachary Levi, film ''Shazam!''

Informację o rozpoczęciu produkcji podał w swoich mediach społecznościowych odtwórca tytułowej roli Zachary Levi. W poniższym wpisie wyraził wdzięczność za możliwość ponownego wcielenia się w Shazama.

Plan zdjęciowy usytuowany jest w Atlancie w stanie Georgia. Za kamerą sequela stoi David F. Sandberg, który pracuje na scenariuszu autorstwa Henry'ego Gaydena. Produkcją zajął się Peter Safran.

Obecnie Warner Bros. Pictures nie zdradza szczegółów odnośnie fabuły kontynuacji. Wiemy jedynie, iż Shazam i jego przyjaciele zmierza się z nowymi złoczyńcami. Będą to córki Atlasa – Hespera i Kalypso, które sportretują odpowiednio Helen Mirren i Lucy Liu. Z nowych twarzy w obsadzie jest także Rachel Zeigler. Nie ujawniono jednak w jaką kluczową postać się wcieli.

Premiera sequela noszącego tytuł Shazam! Fury of the Gods zaplanowana jest na 2 czerwca 2023 roku.

A poniżej przypominamy fabułę pierwszego filmu o Shazamie.

Każdy ma w sobie superbohatera. Potrzeba jedynie odrobinę magii, aby go wydobyć. W przypadku Billy’ego Batsona wystarczy wypowiedzieć jedno słowo — SHAZAM. Wówczas nastolatek zmienia się w dorosłego superbohatera Shazama, a wszystko za sprawą starożytnego czarodzieja. Shazam, który w głębi duszy nadal jest dzieckiem — choć zamkniętym w umięśnionym ciele herosa — wykorzystuje swoją dorosłą powłokę tak, jak zrobiłby to każdy nastolatek z supermocami — do zabawy! Czy umie latać? Czy może prześwietlać wzrokiem? Czy potrafi ciskać piorunami? Czy może się nie pojawić na sprawdzianie z WOS-u? Shazam poznaje swoje możliwości i ograniczenia z radosnym nieskrępowaniem dziecka. Jednak będzie zmuszony szybko okiełznać supermoce, aby stawić czoła zabójczym siłom zła kontrolowanym przez dr Thaddeusa Sivanę.

Źrodło: Instagram