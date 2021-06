Zwiastun i data premiery 3. sezonu serialu ''Virgin River'' 0

Netflix prezentuje zapowiedź trzeciego sezonu serialu Virgin River. To romans obyczajowy, który stał się hitem platformy i wielu jego fanów z niecierpliwością oczekuje na kontynuacje losów głównych bohaterów.

fragment plakatu promującego serial ''Virgin River''

Jesteście ciekawi czy Mel i Jack założą rodzinę czy może jednak się rozstaną? Być może coś podpowie Wam poniższy zwiastun.

Fabuła serialu opiera się na serii powieści autorstwa Robyn Carr o tym samym tytule. Główna bohaterka to pogrążona w żałobie pielęgniarka Mel, która przeprowadza się do małego kalifornijskiego miasteczka z nadzieję na rozpoczęcie wszystkiego od nowa. Życie na prowincji wcale nie jest jednak takie proste jak mogło się wydawać, a to kogo tam spotyka zaskakuje ją najbardziej.

W trzecim sezonie jak zapowiada Netflix Mel Monroe powróci i wraz ze swoimi bliskimi będzie musiała zmierzyć się z wieloma różnymi problemami m.in. śmiercią, pożarem, kłótniami o prawo do opieki, rozstaniem i nie tylko.

W rolach głównych występują Alexandra Breckenridge, Martin Henderson i Tim Matheson. Za serial odpowiada Sue Tenney.

Premiera nowych epizodów już 9 lipca 2021 roku.

Źrodło: Netflix