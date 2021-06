''Central Park'' - zwiastun 2. sezonu 0

Apple TV+ prezentuje pierwszy zwiastun drugiego sezonu animowanego serialu dla dorosłych Central Park. To produkcja zdominowana przez muzykę z gwiazdorską obsadą, w skład której wchodzi m.in. Kathryn Hahn, Daveed Diggs czy Stanley Tucci.

fragment plakatu promującego serial ''Central Park''

Serial to animowana komedia o rodzinie Tillermans, która mieszka i opiekuje się Central Parkiem. Owen jest kierownikiem parku, a jego żona Paige jest dziennikarką wychowującą swoje dzieci Molly i Cole w najsłynniejszym parku na świecie. Wszystko to próbuje zniszczyć Bitsy Brandenham oraz jej asystentka Helen. Kobiety planują jak sprawić by park przestał istnieć, a na jego miejscu powstały kolejne wieżowce.

W drugim sezonie rodzina Tillermans kontynuuje opiekę nad parkiem, jednocześnie próbując radzić sobie z problemami swoich dorastających dzieci, a Bitsy jest coraz bliżej osiągnięcia swojego niecnego celu, jakim jest przejęcie Central Parku.

Poniżej wspomniana zapowiedź.

W obsadzie głosowej znajdują się także Josh Gad, Leslie Odom Jr., Titus Burgess i Emmy Raver-Lampman.

Premiera nowych epizodów już 25 czerwca 2021 roku. Seria otrzymała już także odnowienie na trzeci sezon.

Źrodło: ComingSoon