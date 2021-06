Abomination vs. Wong - Kevin Feige potwierdza! 0

Nowy zwiastun widowiska Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni wzbudził niemałe zamieszanie wśród fanów, którzy dostrzegli sekwencje walki pomiędzy Wongiem oraz dawno niewidzianym w MCU złoczyńcą znanym, jako Abomination.

kadr z filmu "Incredible Hulk"

Fani MCU mogli spodziewać się, że Wong pojawi się w filmie Doctor Strange in the Multiverse of Madness, natomiast Abomination powróci do uniwersum przy okazji serialu She-Hulk. Raczej nikt nie był gotowy na to, że twa dwójka zostanie zaprezentowana w widowisku Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni. Co więcej – będą ze sobą walczyć! Potwierdził to Kevin Feige w niedawnym wywiadzie:

Wypuściliśmy finałowy zwiastun do filmu "Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni". Niektórzy fani stwierdzili: "ten bohater wygląda, jak dawno nie widziany The Abomination, natomiast ten co z nim walczy, jak Wong". Mogę potwierdzić, że powodem, dla którego tak oni wyglądają, jest fakt, że to oni.

Dodatkowo Kevin Feige powiedział, że do dzisiaj uważają, że decyzja o fałszywym Mandarynie w Iron Manie 3 była znakomitym pomysłem. Szef Marvel Studios bardzo się cieszy, że nadszedł moment w historii MCU, w którym wreszcie będą mogli zaprezentować prawdziwego i niezwykle złożonego złoczyńcę, jakim jest lider organizacji Dziesięć Pierścieni.

Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni trafi do kin 3 września 2021 roku.

Źrodło: ComicBookMovie