Netflix kasuje serial ''Przeklęta'' 0

Po prawie roku od premiery serialu Przeklęta Netflix podjął wreszcie decyzję co do jego przyszłości. Produkcja nie będzie kontynuowana. Nie podano oficjalnych powodów takiej decyzji.

fragment plakatu promującego serial ''Przeklęta''

Przeklęta to serial na podstawie powieści Toma Wheelera i Franka Millera z listy bestsellerów magazynu New York Times. Jest on nową wersją legendy arturiańskiej opowiedzianą z perspektywy Nimue, młodej kobiety z tajemniczymi zdolnościami, której przeznaczeniem jest zostać potężną (i tragiczną) Panią Jeziora. Po śmierci swojej matki Nimue zyskuje nieoczekiwaną pomoc ze strony Artura, skromnego najemnika, z którym wyrusza na misję znalezienia Merlina i dostarczenia mu starożytnego miecza.

Podczas swojej podróży Nimue staje się symbolem odwagi i rebelii przeciwko przerażającym Czerwonym Paladynom i dowodzącym nimi królem Utherem. Przeklęta jest opowieścią o dojrzewaniu, która porusza zagadnienia bliskie współczesnemu widzowi, takie jak destrukcja środowiska naturalnego, terror religijny, bezsens wojny i znajdywanie odwagi, by pociągnąć innych do walki z niemożliwym do pokonania wrogiem.

W głównej roli wystąpiła Katherine Langford, aktorka znana z serialu Trzynaście powodów. Serial Przeklęta składa się z dziesięciu odcinków.

Źrodło: deadline