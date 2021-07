Nowe ''iCarly'' powróci z 2. sezonem 0

Odrodzony po latach przez Paramount+ serial komediowy iCarly okazał się wielkim hitem streamera, w ciągu miesiąca od premiery plasując się wśród najchętniej oglądanych produkcji. Nic więc dziwnego, iż włodarze platformy postanowili dać zielone światło na realizację kolejnej serii.

fragment plakatu promującego serial ''iCarly''

Wpis z informacją o odnowieniu opublikowany został na oficjalnym koncie serialu na Twitterze. Możecie zobaczyć go poniżej.

Zdjęcia do drugiego sezonu rozpocząć mają się jeszcze tej jesieni w Los Angeles. Premiera zapewne w drugiej połowie przyszłego roku.

Kontynuacja iCarly ukazuje nam dalsze losy Carly Shay i jej przyjaciół. Mają oni już po dwadzieścia lat i starają się połączyć pracę, miłość i rodzinne życie. Carly ponownie zaczyna działać na swojej starej stronie internetowej, teraz jednak publikowane na niej treści przeznaczone są dla dojrzalszych widzów.

Do swoich ról po latach powrócili Miranda Cosgrove, Nathan Kress i Jerry Trainor, którzy to wcielają się odpowiednio w Carly, Freddie’go i Spencera. Dołączyli do nich Laci Mosley i Jaidyn Triplett. Mosley wciela się w współlokatorkę Carly i jej najlepszą przyjaciółkę imieniem Harper. Z kolei Triplett portretuje złośliwą i znającą się na mediach społecznościowych pasierbicę Freddie’go – Millicent.

Cieszycie się z tej decyzji Paramount+?

Źrodło: ComingSoon