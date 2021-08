Emma Stone powróci jako Cruella 0

Po oficjalnej informacji o tym, iż Disney planuje realizację sequela filmu Cruella, nie do końca było wiadomo czy do tytułowej roli powróci Emma Stone. Po kilku tygodniach negocjacji aktorka podpisała jednak umowę o udział w kontynuacji.

na zdjęciu Emma Stone, film ''Cruella''

Sequel jest obecnie na wczesnym etapie rozwoju. Wiadomo już jednak, iż za jego reżyserię odpowie Craig Gillespie, a scenariusz napisze Tony McNamara. Obaj panowie odpowiadają za oryginalny film.

Cruella do kin weszła pod koniec maja tego roku. Jednocześnie z kinową dystrybucją produkcja dostępna była na platformie Disney+, gdzie za dostęp do niej subskrybenci musieli uiścić dodatkową opłatę w wysokości 30 dolarów. Nie wiadomo czy przy sequelu Disney pójdzie podobną drogą. Cruella przy budżecie 200 mln dolarów zarobiła na całym świecie ponad 222 mln. Nie jest to zbytnio oszałamiający wynik, ale widocznie na tyle, aby Disneyowi opłacało się kręcić kontynuację.

Jak na razie nie wiadomo nic na temat fabuły sequela. Cruella opowiada o buntowniczych początkach jednego z najbardziej znanych i modnych kinowych złoczyńców, legendarnej Cruelli de Mon. Akcja Cruelli rozgrywa się w Londynie w latach 70. w trakcie punkrockowej rewolucji, opowiada historię Estelli, bystrej i kreatywnej dziewczyny, zdeterminowanej, by zyskać sławę dzięki swoim projektom. Zaprzyjaźnia się z parą młodych złodziei i razem żyją na londyńskich ulicach. Pewnego dnia talent Estelli do mody przyciąga wzrok baronowej von Hellman, legendy mody. Ich relacja wprawia w ruch bieg wydarzeń, które sprawią, że Estella przejdzie na nikczemną stronę i stanie się żądną zemsty Cruellą.

Źrodło: deadline