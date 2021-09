Trzeci sezon zakończy serial ''Dickinson'' 0

Apple TV+ kończy serial Dickinson. Nadchodzący trzeci sezon będzie tym finałowym. Wpis z tą informacją pojawił się wczoraj na oficjalnym profilu serialu na Twitterze.

fragment plakatu promującego serial ''Dickinson''

Zawiera on także informację o dacie premiery finałowego sezonu i pierwszą zapowiedź nadchodzącej serii.

Serial utrzymany w komediowej konwencji ukazuje sztywne wiktoriańskie normy społeczne i rodzinne, którym z całych sił przeciwstawiała się zbuntowana młoda poetka Emily Dickinson. Akcja serialu przenosi nas do początku XIX wieku, kiedy to kobiety musiały podporządkować się wielu ograniczeniom. Widzimy tamtejszy świat z perspektywy głównej bohaterki. Jesteśmy świadkami tego jak Emily dorasta i jak podejmuje walkę, aby głos kobiet wreszcie został usłyszany. Pomimo osadzenia akcji w pierwszej połowie XIX wieku, to w produkcji możemy zauważyć wiele elementów charakterystycznych dla naszej obecnej epoki – poczynając od zachowania niektórych postaci po muzyczną oprawę.

Za serial odpowiada Alena Smith, która jest pomysłodawczynią produkcji, scenarzystką i producentką wykonawczą. Od początku miała ona plan, aby historię poetki zamknąć właśnie w trzech sezonach. W roli głównej powraca Hailee Steinfeld.

Trzeci sezon ukaże nam czas, w którym Dickinson była najbardziej produktywna jako poetka. Czas ten przypadł na szalejącą wojnę secesyjną. W tym samym czasie w jej rodzinie również toczy się walka. Emily pragnie, dzięki sztuce utrzymać nadzieję i zrobić tak, aby przyszłość, była lepsza od przeszłości.

Premiera 3. sezonu serialu Dickinson już 5 listopada 2021 roku. W ten dzień zadebiutują trzy pierwsze epizody, każdy kolejny pojawiać będzie się co tydzień.

Źrodło: ComingSoon