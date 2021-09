Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Gavin O'Connor planuje serialowy sequel "Wojownika" 0

Gavin O’Connor planuje kontynuację Wojownika, znakomitego dramatu sportowego z 2011 roku. Tym razem filmowiec zamierza zrezygnować z nakręcenia filmu i stworzyć serial. W obsadzie znalazło się miejsce dla byłego mistrza UFC.

Tom Hardy, Joel Edgerton - "Wojownik"

Serial będzie nosił tytuł "Warriors" i skupi się na czwórce bohaterów – dwóch zawodnikach i dwóch zawodniczkach mieszanych sztuk walki, którzy dołączają do Sparty – organizacji MMA, która była także częścią filmu Wojownik. Z zapowiedzi Gavina O’Connora wynika, że serial będzie posiadał DNA filmowego pierwowzoru. To nie będzie tylko i wyłącznie dramat sportowy, to będzie także historia walki poza klatką. O lepsze życie, o rodzinę.

Produkcja "Warriors" jest na razie na wczesnym etapie, jednak Gavin O'Connor wyjawił, że zaangażowano do pracy przy serialu jedną z gwiazd mieszanych sztuk walki. Na ekranie pojawi się były mistrz UFC dwóch kategorii wagowych, Daniel Cormier. Popularny DC wcieli się w postać Boba, mężczyzny z Houston, który walczy o wyjście z biedy dla swojej rodziny.

Co prawda w "Warriors" zabraknie dwójki braci, których poznaliśmy w filmie kinowym, to Gavin O’Connor zapewnił fanów, że serial utrzyma ducha cieszącego się uznaniem krytyków Wojownika.

