Helios Kino Kobiet - "TEŚCIOWIE" 0

Kino Kobiet to zawsze ciekawy film specjalnie dobrany do żeńskiej widowni, poprzedzony licznymi atrakcjami organizowanymi tuż przed seansem na sali kinowej. Tym razem Helios zaprasza wszystkie Panie na seans filmu Teściowie.

Fantastyczna, luźna atmosfera seansu ma już swoje stałe fanki! Nie ma takiej drugiej imprezy, która byłaby skupiona wyłącznie na kobietach! Z myślą o Was, Drogie Panie dobieramy film wieczoru oraz atrakcje przed seansem filmowym.

Drogie Panie, 15 września widzimy się na kolejnym pokazie Kina Kobiet. Zagrana zostanie błyskotliwa i zwariowana polska komedia Teściowie. To szalona opowieść, w której akcja zmienia się szybko niczym w kalejdoskopie. Zobaczymy co może się wydarzyć, gdy ludziom puszczą nerwy. W rolach głównych wspaniali: Maja Ostaszewska, Marcin Dorociński, Izabela Kuna i Adam Woronowicz. Szykuje się niezła kinowa uczta!

MOTYW WIECZORU:

Na wrześniowych pokazach film o weselu bez Państwa młodych. Mimo iż film dzieje się w obecnych czasach, to dla urozmaicenia Helios zachęca do przebrania się w stroje weselne z lat ‘80 i ‘90.

Seans startuje o godz. 18:00.

Czy wesele po odwołanym ślubie to przepis na katastrofę? Owszem. I to jaką! Dwie rodziny różni wszystko – pochodzenie, status, zawartość portfela, gust. Rodzice pana młodego (Maja Ostaszewska i Marcin Dorociński) i panny młodej (Izabela Kuna i Adam Woronowicz) początkowo są w szoku. Co takiego się stało? Kto zawinił? Co z weselem? Czy witać gości? Grać muzykę? Polewać wódkę? Kto pokroi tort? Od słowa do słowa uprzejme uśmiechy zamieniają się w publiczne pranie brudów. Aż wreszcie wybucha prawdziwa bomba… A tymczasem, wesele rozkręca się w szaloną imprezę. I nikomu nie przeszkadza brak młodej pary.

Źrodło: Helios