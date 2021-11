Ile w weekend otwarcia zarobi widowisko "Eternals"? 0

Już jutro w polskich kinach oficjalna premiera najnowszego widowiska Marvela – Eternals. Z tej okazji warto przyjrzeć się prognozom dotyczącym tego, ile w weekend otwarcia może zarobić superprodukcja należąca do MCU.

Richard Madden - "Eternals"

Nie jest tajemnicą, że krytycy nie pokochali Eternals. Superprodukcja dostała najgorsze oceny w historii całego MCU i na ten moment może pochwalić się jedynie 53% pozytywnych recenzji na portalu Rotten Tomatoes.

Przeciętne recenzje krytyków mogą odbić się na finansowych wynikach Eternals, ale wcale nie muszą. Analitycy zajmujący się rynkiem kinowym uważają, że widowisko w reżyserii Chloé Zhao zaliczy otwarcie na całym świecie sięgające 150 mln dolarów! Taki start oznaczałby, że film zaliczy lepszy wynik od Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni, który w pierwszy weekend zgarnął 128 mln.

Nowy film z Marvel Cinematic Universe miał już premierę w Korei Południowej, gdzie zaliczył drugie najlepsze otwarcie w erze pandemicznej z kwotą 2,6 mln dolarów (w koreańskich kinach lepiej wystartowała tylko dziewiąta część serii "Szybcy i wściekli). Są więc spore szanse na to, że film zaliczy w tym azjatyckim kraju lepsze otwarcie niż "movie-link" data-id="572999" href="https://fdb.pl/film/572999-czarna-wdowa">*Czarna Wdowa* (12 mln w weekend otwarcia, 26,3 mln wynik ostateczny).

Jeśli chodzi o same Stany Zjednoczone, to tutaj Eternals mają wystartować kwotą sięgającą nawet 75 mln dolarów. Już teraz film może pochwalić się wynikami przedsprzedażowymi na Fandango sięgającymi 13 mln dolarów – jest to wynik o 13% gorszy niż ten, który osiągnęła Czarna Wdowa, ale za to 25% lepszy aniżeli wynik Shang-Chi i legendy dziesięciu pierścieni.

A czy Wy wybieracie się w weekend na Eternals?

Źrodło: Deadline