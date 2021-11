Dwayne Johnson chce być kolejnym Jamesem Bondem 0

Dwayne Johnson, znany też jako The Rock, jest obecnie jednym z najpopularniejszych aktorów Hollywood. W jednym z ostatnich wywiadów zdradził jakie są jego przyszłe zawodowe plany. Mianowicie bardzo chciałby wcielić się w postać Jamesa Bonda.

na zdjęciu Dwayne Johnson, film ''Wyprawa do dżungli''

Johnson bardzo chciałby, aby jego następną rolą był Bond. Dla aktora zagranie tego światowej sławy szpiega, byłoby pójściem w ślady jego rodziny, bowiem jego dziadek – Peter Maivia – grał złoczyńcę w filmie z 1967 roku Żyje się tylko dwa razy, w którym to w głównego bohatera wcielał się Sean Connery.

Tak, mój dziadek był złoczyńcą w Bondzie z Seanem Connerym. To bardzo fajne. Chciałbym pójść w jego ślady i być kolejnym Bondem. Nie złoczyńcą. Muszę być Bondem. powiedział Johnson

Obecnie po premierze najnowszego filmu o przygodach Agenta 007 Nie czas umierać, na całym świecie nie milkną komentarze na temat tego kto, po Danielu Craigu wcieli się w tą kultową postać. Myślicie, że Dwayne Johnson ma szansę zostać nowym Jamesem Bondem? Widzielibyście go w tej roli?

Dwayne Johnson w ostatnim czasie wystąpił w dwóch świetnych filmach akcji – Wyprawa do dżungli i Czerwona nota. Wcześniej podziwiać mogliśmy go w dwóch filmach z serii Jumanji czy w filmie Szybcy i wściekli: Hobbs i Shaw. W przyszłym roku w kinach premierę będzie miało komiksowe widowisko Black Adam, w którym to Johnson wciela się w tytułową rolę.

Źrodło: ComingSoon