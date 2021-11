Na platformę Netflix zmierza trzeci i zarazem finałowy sezon brytyjskiego serialu komediowego After Life. Zdjęcia do produkcji rozpoczęły się w kwietniu tego roku i zakończyły latem, jednak do tej pory nie otrzymaliśmy żadnych materiałów promujących, aż do teraz. Twórca serialu i odtwórca głównej roli Ricky Gervais opublikował pierwszy materiał wideo.