''Trolle 3'' wejdą do kin w 2023 roku 0

Studia Universal Pictures i DreamWorks Animation ogłosiły kinową datę premiery trzeciego filmu animowanego z serii Trolle. Produkcji tej doczekamy się za równe dwa lata.

film ''Trolle''

Trzeci film z serii Trolle nie posiada jeszcze swojego oficjalnego tytułu, ale wiadomo już, że zawita do kin 17 listopada 2023 roku. Trzy lata po premierze drugiej części, która swoją premierę miała w październiku 2020 roku.

Trolle 2 ze względu na panującą pandemię nie trafiły do kin, tylko od razu na VOD. Decyzja ta była bardzo dobra, bowiem produkcja już pierwszego dnia zarobiła zawrotną sumę pieniędzy – około 30 milionów dolarów. Przy trzecim filmie Universal Pictures chce powrócić jednak do tradycji i najpierw wypuścić film w kinach, aby dopiero po jakimś czasie trafił na VOD.

Pierwszy film z serii wyszedł w 2016 roku. Za jego reżyserię odpowiada Mike Mitchell. Tytułowe trolle to przepełnione radością życia, rozśpiewane stworki, które obdarzono bajecznie kolorowymi włosami, układającymi się w najniezwyklejsze fryzury. Magiczna kraina trolli zmienia się na zawsze, gdy jedna z jej mieszkanek, Poppy, wyruszy z misją ratunkową, która zaprowadzi ją w szeroki, nieznany dotąd świat. W drugiej części Queen Poppy i Branch odkrywają, że poza ich wioską istnieją inne światy zamieszkane przez Trolle, z którymi – by tak rzec – jakoś im nie po drodze. Kiedy niespodziewane niebezpieczeństwo zagrozi całej populacji Trolli, Poppy i Branch oraz ich przyjaciele wyruszą w wielką podróż przez nowe – niebezpieczne – lądy, by dokonać niemożliwego: pogodzić ze sobą wszystkie Trolle i połączyć się przeciw wrogowi.

Źrodło: variety