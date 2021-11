Finałowy zwiastun animacji ''Sing 2'' 0

Studia Universal Pictures i Illumination opublikowały finałowy zwiastun oczekiwanego sequela animowanego filmu Sing 2. Produkcja trafi do kin przed samymi świętami.

fragment plakatu promującego film ''Sing 2''

Buster (Matthew McConaughey) przekształcił New Moon Theatre w lokalny hit, ale Buster ma na oku większą nagrodę: debiut nowego spektaklu w Crystal Tower Theatre w efektownym Redshore City. Ale bez żadnych powiązań on i jego obsada – udręczona matka Rosita (Reese Witherspoon), jeżozwierz na biegunach Ash (Scarlett Johansson), szczery goryl Johnny (Taron Egerton), nieśmiała Meena (Tori Kelly) i oczywiście prowokator Gunter (Nick Kroll) – muszą wkraść się do słynnego na całym świecie Crystal Ent. – biura, prowadzone przez bezwzględnego potentata-wilka Jimmy’ego Crystala (Bobby Cannavale). W desperackiej próbie zwrócenia uwagi Crystala, Gunter spontanicznie wpada na skandaliczny pomysł, z którym Buster biegnie, obiecując, że w ich nowym programie zagra legenda lwiego rocka Clay Calloway (Bono). Problem w tym, że Buster nigdy nie spotkał Claya, artysty, który ponad dekadę temu oddalił się od świata po stracie żony. Co gorsza, Buster nie zdawał sobie sprawy, że pan Crystal jest egocentrycznym gangsterem, który wolałby zrzucić kogoś z dachu budynku, niż dać się okłamać.

Za reżyserię i scenariusz sequela ponownie odpowiada Garth Jennings.

Premiera filmu Sing 2 22 grudnia 2021 roku.

Źrodło: ComingSoon