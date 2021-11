Adam Driver gotów powtórzyć rolę Kylo Rena 0

Kathleen Kennedy zasugerowała niedawno, że być może finałowa część nowej trylogii "Gwiezdnych wojen" nie była ostatnim filmem, w którym pojawił się Kylo Ren. Sam odtwórca tej roli, czyli Adam Driver stwierdził, że nie ma nic przeciwko ponownemu wcieleniu się w owego bohatera.

Adam Driver - "Gwiezdne wojny: Przebudzenie Mocy"

Czy Kylo Ren może powrócić na ekrany kin? Jak najbardziej. Kathleen Kennedy z Lucasfilm niedawno zasugerowała, że być może nie widzieliśmy jeszcze ostatniej występu Kylo Rena w gwiezdnym uniwersum. Podczas niedawnego wywiadu promującego Dom Gucci, odtwórca tej roli, Adam Driver został zapytany o możliwość powrotu do roli potężnego bohatera.

Nie, nie jestem całkowicie przeciwny. Dla mnie jest to medium filmowe, także liczy się tylko praca ze znakomitymi filmowcami. Niezależnie od rozmiaru projektu… do pewnego stopnia nigdy mnie to zbytnio nie interesowało. Praca przy różnych rzeczach jest ciekawa. Zawsze po prostu śledzę ludzi, z którymi chciałbym pracować i czy nadaję się do tej roli – o to w tym chodzi.

mówił aktor

Jakiś czas temu pojawiły się plotki, że Kylo Ren może być bohaterem jednej z produkcji przygotowywanej dla Disney+. Niestety na razie nie zostało to potwierdzone. A Wy co myślicie? Chcielibyście powrotu Drivera do tej roli?

Źrodło: Comicbookmovie