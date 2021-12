''Squid Game'' będzie miał 3. sezon? 0

Południowokoreański serial Squid Game to niekwestionowany hit Netflix. Nic więc dziwnego, że włodarze platformy chcą z tej produkcji wyciągnąć jak najwięcej. Nie wiadomo jeszcze do końca czy powstanie nawet drugi sezon, bowiem platforma nie wydała oficjalnego zamówienia, a już trwają rozmowy o dalszej kontynuacji.

fragment plakatu promującego serial ''Squid Game''

Twórca serialu Dong-hyuk Hwang w trakcie jednego z ostatnich wywiadów zdradził, iż prowadził rozmowy z serwisem, te zaś nie dotyczyły tylko drugiego sezonu, ale i trzeciego. Nie dosłownie, ale między słowami można było wyczytać, iż platforma pokłada duże nadzieję w tej produkcji i chce w nią inwestować mając w planach nie tylko jeszcze jeden sezon.

Prowadzę rozmowy z Netflix dotyczące zarówno 2., jak i 3. sezonu. Wkrótce dojdziemy do wniosków. powiedział Hwang

Drugi sezon jeśli dojdzie do jego oficjalnego zamówienia podążać będzie za postacią Gi-huna. To on wygrał śmiertelną rozgrywkę i teraz planuje powstrzymać tych, którzy za nią stoją.

O co chodzi w Squid Game?

456 bardzo różnych od siebie osób otrzymuje zaproszenia do udziału w tajemniczej grze. Łączy ich jedno — wszyscy mają poważne problemy finansowe. Gra, w której stawką jest 45,6 miliarda południowokoreańskich wonów, toczy się na tajnym i zamkniętym terenie i obejmuje serię „tradycyjnych” dziecięcych zabaw, w których karą za przegraną jest śmierć.

Źrodło: ComingSoon