Lee Isaac Chung reżyserem serialu Netflix pt. ''Beef''

Lee Isaac Chung, reżyser uznanego dramatu Minari, za który otrzymał nominację do Oscarów, rozpoczął współpracę z platformą Netflix. Ma stanąć za kamerą serialu Beef.

na zdjęciu Steven Yeun, film ''Minari''

Na planie tej produkcji Chung ponownie współpracować będzie z Stevenem Yeunem, który wystąpił w Minari. Yeun w Beef sportretować ma głównego bohatera serialu. Jak donoszą zagraniczne media Lee Isaac Chung podpisał umowę na reżyserię przynajmniej odcinka pilotażowego produkcji, ale jeśli serial się przyjmie to prawdopodobnie stanie on za kamerą całej serii.

Beef jest koprodukcją Netflix i studia A24. Składać ma się z 10 półgodzinnych odcinków. Zdjęcia do serialu rozpocząć mają się na początku 2022 roku. Twórcą Beef jest Sung-Jin Lee.

W główne role w tym dramacie wcielą się Yeun i Ali Wong. Sportretują oni parę, która wybuchem wściekłości doprowadziła do niezbyt miłego incydentu na drodze. Wydarzenie to tak mocno zakorzeniło się w ich głowach, że nie potrafią się go pozbyć i nieustannie wpływa ono na życie i psychiczne zdrowie pary, doprowadzając ich do obłędu.

Źrodło: Dark Horizons