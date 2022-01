Czy Matrix Zmartwychwstania będzie ostatnim filmem osadzonym w kultowym uniwersum? Na ten moment nic nie wskazuje na to, aby było inaczej, jednak gwiazda franczyzy i odtwórca głównej roli byłby gotowy na kolejną część.

Lana Wachowski dała już jasno do zrozumienia, że nie jest zainteresowana kręceniem piątego filmu z serii "Matrix". Odtwórca głównej roli we wszystkich filmach, czyli Keanu Reeves zastanawia się nad przyszłością franczyzy i perspektywą ponownego wcielenia się w Thomasa Andersona/Neo.