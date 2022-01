Scott Pilgrim bohaterem serialu anime Netflixa 0

Produkcje anime Netflixa cieszą się wielką popularnością, nic więc dziwnego, że platforma często stawia na ten gatunek. Obecnie włodarze serwisu pracują nad projektem, który opowie o przygodach Scotta Pilgrima.

fragment okładki ''Scott Pilgrim''

Serial nie posiada jeszcze swojego oficjalnego tytułu. Wiadomo jednak, że czerpał będzie z materiału źródłowego jakim jest seria komiksów autorstwa Bryana Lee O'Malley'a. Serial ma być koprodukcją Netflix i UCP Universal. Projekt jest obecnie na wczesnym etapie rozwoju, nie otrzymał jeszcze oficjalnego zamówienia na sezon.

Nie będzie to pierwsza adaptacja komiksu Malley’a. Scott Pilgrim stał się już bohaterem gry wideo od Ubisoft. Powstał o nim także film Scott Pilgrim kontra świat, za reżyserię którego odpowiada Edgar Wright.

Scenariusz anime pisze sam Malley, który wraz z BenDavidem Grabinskim będzie także pełnił funkcję producenta wykonawczego i showrunnera. Za animację odpowie japońskie studio Science SARU.

Życie Scotta Pilgrima jest całkowicie beztroskie. Ma 23 lata, gra na basie w rockowym zespole i spotyka się z uroczą licealistką. Całe jego dotychczasowe życie wywraca się jednak do góry nogami, kiedy to zakochuje się w oszałamiającej Ramonie Flowers. Aby zdobyć dziewczynę będzie musiał, i to dosłownie, pokonać siedmiu jej złych ex-chłopaków.

Źrodło: The Hollywood Reporter