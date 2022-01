''Raising Dion'' - zwiastun i data premiery 2. sezonu 0

Superbohaterski serial Netflix Raising Dion, za produkcję którego odpowiada Michael B. Jordan powraca z nowymi odcinkami. Platforma zaprezentowała oficjalną zapowiedź drugiego sezonu.

serial ''Raising Dion''

Drugi sezon przyniesie nowe niebezpieczeństwa, z którymi Dion i jego mama będą musieli się zmierzyć. Będą kolejne potwory, a także poznamy kolejnego młodego superbohatera będącego pod kontrolą pewnej mrocznej istoty.

Fabuła Raising Dion oparta jest na komiksie Dennisa Liu. Samotna matka Nicole stara się ukryć przed światem nadludzkie zdolności jej 7-letniego syna Diona, które chłopak zaczął wykazywać po śmierci swojego ojca. Chce ona ustalić także skąd owe moce się wzięły i to jak zginął jej mąż – Mark. Pomaga jej najlepszy przyjaciel Marka – Pat. Sytuacja komplikuje się coraz bardziej, kiedy chłopcem zaczynają interesować się pewni źli ludzie, planujący wykorzystać go do swoich celów.

Crooked Man został pokonany, a Dion przy pomocy swojej mamy i trenera doskonali swoje moce. Kiedy Dion zaprzyjaźnia się z nowym uczniem Braydenem, który również posiada moce, dochodzi do serii niepokojących wydarzeń. Na Diona i jego matkę ponownie czycha niebezpieczeństwo, z którym muszą sobie poradzić, aby ocalić nie tylko siebie, ale i całe miasto Atlanta.

W obsadzie 2. sezonu Raising Dion znajdują się Alisha Wainwright jako Nicole Warren, Ja'Siah Young jako Dion Warren, Jason Ritter jako Pat Rollins, Jazmyn Simon jako Kat, Sammi Haney jako Esperanza, Griffin Robert Faulkner jako Brayden Mills, Ali Ahn jako Suzanne Wu, Gavin Munn jako Jonathan King, Rome Flynn jako Tevin Wakefield, Aubriana Davis jako Janelle Carr, Tracey Bonner jako Simone Carr i Josh Ventura jako David Marsh.

Premiera nowych epizodów Raising Dion już 1 lutego 2022 roku tylko na Netflix.

Źrodło: Netflix