Zwiastun animacji "Cuphead" od Netflixa 0

Platforma Netflix zaprezentowała pierwszy oficjalny zwiastun nowego serialu animowanego – Filuś i Kubuś. Produkcja powstała na bazie popularnej gry wideo.

Filuś i Kubuś

Filuś i Kubuś to serial animowany na podstawie nagradzanej gry komputerowej zrealizowanej w urzekającym stylu animacji retro.

Jest to komedia charakterów o niebezpiecznych przygodach impulsywnego Filusia i jego ostrożnego, ale uległego brata Kubusia. Mimo dzielących ich różnic bracia zawsze mogą na siebie liczyć podczas licznych perypetii na rodzimych, surrealistycznych Wyspach Kałamarzowych. Chyba że chodzi o ostatnie ciastko na talerzu, wtedy każdy sobie rzepkę skrobie. Filuś i Kubuś to połączenie nostalgicznego klimatu starodawnych kreskówek, prześmiesznych gagów i zdrowej dawki grozy — szczególnie kiedy nasi bohaterowie stają oko w oko z cudacznym przeciwnikiem, czyli Diabłem we własnej osobie.

C.J. Kettler jest producentką wykonawczą z ramienia King Features, a twórcy serialu, Chad i Jared Moldenhauerowie, są producentami wykonawczyni z ramienia Studio MDHR. Serial zostanie wyprodukowany przez studio Netflix Animation. Producentem wykonawczym jest również wyróżniony nagrodami Emmy i Annie producent Dave Wasson, a Cosmo Segurson jest współproducentem wykonawczym.

Źrodło: Netflix