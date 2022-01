Jest duża szansa na 2. sezon ''Peacemakera'' 0

Serial Peacemaker, za który odpowiada James Gunn zadebiutował dwa tygodnie temu i tak jak się spodziewano, okazał się wielkim hitem platformy HBO Max. Jego twórca już myśli o dalszej przyszłości serialu.

fragment plakatu promującego serial ''Peacemaker''

Rozmawiając z portalem Deadline, James Gunn powiedział, że istnieje naprawdę duża szansa na realizację drugiego sezonu serialu. Słów tych nie traktujmy jako oficjalnego potwierdzenia kontynuacji. Jednak po ich usłyszeniu możemy mieć dużą nadzieję, na ponowne spotkanie się z Peacemakerem na małym ekranie. Patrząc na dotychczasowy sukces produkcji, wątpliwym aby nie zdecydowano się na jej kontynuację.

Przypuszczalna kontynuacja Peacemakera, nie będzie jednak jedynym projektem Gunna nalężącym do DC, za jaki weźmie się filmowiec we współpracy z HBO Max. Ma on w planach stworzenie kolejnej serii, która opowie o innej postaci z filmu Legion samobójców: The Suicide Squad. O tym projekcie niestety na razie nic więcej nie wiadomo, jest on bowiem na bardzo wczesnym etapie rozwoju.

Peacemaker jest jak dotąd jedynym spin-offem wspomnianego wyżej filmu Gunna. Opowiada on o losach tytułowego antybohatera, w którego podobnie jak w pełnometrażowej produkcji wciela się John Cena. Peacemaker jest zniewalająco próżnym człowiekiem, który wierzy w pokój za wszelką cenę, bez względu na to, ilu ludzi musi zabić, aby go zdobyć. Serial składa się z ośmiu odcinków. W obsadzie aktorskiej są także Danielle Brooks jako Adebayo, Freddie Stroma jako Vigilante, Jennifer Holland jako Harcourt, Steve Agee jako Economos, Chukwudi Iwuji jako Murn i Robert Patrick jako Auggie Smith.

Źrodło: Deadline