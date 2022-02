Nowy materiał z filmu "Uncharted" 0

Polski dystrybutor filmu Uncharted zaprezentował nowy materiał promujący widowisko.

Dla milionów graczy PlayStation Nathan Drake i Victor "Sully" Sullivan są ulubionymi postaciami, których przygody śledzili na swoich konsolach w serii gier wideo Uncharted. Kinomani po raz pierwszy zobaczą, jak ta dwójka połączyła siły i jak młody Nathan Drake został słynnym poszukiwaczem skarbów. Uncharted w kinach od 18 lutego, a już teraz zapraszamy do obejrzenia ciekawego materiału z realizacji filmu – między innymi można się dowiedzieć ile czasu była kręcona jedna scena z filmu).

Bystry złodziejaszek Nathan Drake zostaje zwerbowany przez doświadczonego poszukiwacza skarbów Victora "Sully’ego" Sullivana do pomocy w odzyskaniu fortuny utraconej przez Ferdynanda Magellana 500 lat temu. To, co zaczyna się jako łatwa i przyjemna praca, szybko zmienia się w globtroterski wyścig, by zdobyć nagrodę przed bezwzględnym Moncadą (Antonio Banderas), który wierzy, że on i jego rodzina są prawowitymi spadkobiercami skarbu. Jeśli Nate i Sully zdołają rozszyfrować wskazówki i rozwiązać jedną z najstarszych zagadek świata, mogą znaleźć skarb o wartości 5 miliardów dolarów, a może nawet dawno zaginionego brata Nate’a… ale tylko wtedy, gdy nauczą się współpracować.

Źrodło: Tylko Hity